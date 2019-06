Frederico Morais falha final do Oi Rio Pro depois de perder frente a Felipe Toledo

O português Frederico Morais não conseguiu derrotar o brasileiro Felipe Toledo na semifinal do Rio Pro, quinta etapa do Circuito Mundial de Surf, que decorre na praia de Saquarema. O surfista luso ficou-se por uma pontuação de 10,30 nas suas duas melhores ondas (7.17 e 3.13) enquanto o atual número 6 do ranking, que vencera Kanoa Igarashi nos quartos de final, arrancou 16,00 pontos (7.33 + 8.67). Toledo vai agora encontrar Jordy Smith na final.

Kikas que este ano ficou de fora do circuito principal e procura a requalificação para 2020 através do circuito de qualificação, participava na prova na qualidade de suplente, na sequência das ausências por lesão dos surfistas Mickey Wright e Leonardo Fioravanti. Foi já nesta manhã de domingo que garantira o acesso às semifinais, depois de derrotar o australiano Julian Wilson, com uma pontuação de 13.17 nas suas duas melhores ondas (7.00 + 6.17).

Pelo caminho da etapa que começou na passada quinta-feira, 20 de junho, deixou ainda os brasileiros Michael Rodrigues (nos oitavos de final), e Italo Ferreira (nos 16 avos de final), até aqui número 3 do ranking mundial e um dos fortes candidatos à vitória na prova disputada na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Na prova feminina, Sally Fitzgibbons carimbou o passaporte para a final depois de ultrapassar Keely Andrew. Na outra semifinal Carissa Moore levou a melhor a Stephanie Gilmore.

