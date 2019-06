Orgulho gay. Lisboa, Roménia, França, Bulgária pintaram-se das cores do arco-íris

Junho é o mês do orgulho gay e, este sábado, várias foram as cidades do mundo que se pintaram das cores do arco-íris, organizando marchas e comemorações para assinalar a defesa da igualdade e a liberdade na orientação sexual e identidade de género. Lisboa não foi exceção, com o Terreiro do Paço a servir de palco ao maior evento da comunidade LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexo e outras identidades), o Arraial Lisboa Pride 2019.

Santiago, no Chile, Nápoles, em Itália, Bucareste, na Roménia, Estrasburgo, França, ou Detroit, Michigan, foram algumas das cidades que se vestiram a rigor para defender direitos iguais. Veja as principais imagens na fotogaleria. Em Lisboa, a festa faz-se no Terreiro do Paço.

Continuar a ler