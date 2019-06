Partido de Erdogan volta a perder eleições para a câmara de Istambul

O candidato do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, partido do presidente turco Recep Tayyip Erdogan) à câmara municipal de Istambul perdeu este domingo as eleições locais na principal cidade turca, de acordo com resultados provisórios divulgados pela imprensa da Turquia.

Esta foi a segunda vez que os eleitores de Istambul foram às urnas este ano, depois de o AKP ter contestado o resultado da eleição de 31 de março, que perdeu por uma pequena margem. Na altura, o partido de Erdogan denunciou alegadas “irregularidades” na eleição e, em maio, o Alto-Comité Eleitoral da Turquia (YSK) anunciou a realização de novas eleições.

De acordo com a agência de notícias turca Anadolu, o candidato do AKP, Binali Yildirim, obteve 45,23% dos votos, contra os 53,86% conquistados por Ekrem Imamoglu, do CHP (Partido Republicano do Povo).

Yildirim já veio congratular o opositor pela vitória provisória. “O meu rival Ekrem Imamoglu está neste momento à frente. Vamos tentar apoiá-lo em todo o trabalho que vai fazer em benefício dos habitantes de Istambul”, disse o candidato do partido do Governo, citado pela Anadolu.

A confirmar-se o resultado — e tudo indica que sim, uma vez que já estão contados 96% dos votos —, será a primeira vez que o AKP, partido conservador de Erdogan, não ficará a liderar a principal cidade turca.

Continuar a ler