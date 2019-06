Sardinhas, martelos e manjericos. Veja as imagens da noite de São João

O dia de São João é um dos feriados municipais mais populares do país, com mais de três dezenas de concelhos portugueses a pararem no dia 24 de junho. O mês é todo ele de Santos Populares, mas há duas noites que se destacam: depois da véspera de Santo António em Lisboa, este domingo é o Porto que vive a noite mais longa do ano — embora as comemorações sejam fortes em toda a região norte. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, está em Braga para celebrar o São João no local de origem da família.

Veja, na fotogaleria, as melhores imagens do arranque da noite de São João, a norte.

