A chuva continua até quarta-feira

O verão vai continuar tímido nos próximos dias, com previsões de chuva em todo o país até quarta-feira. Melhorias do estado do tempo estão previstas a partir de dia 26 de junho, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Nestes primeiros dias da semana não vai haver grandes variações”, garante Bruno Café, do IPMA à SICNotícias. Para esta segunda-feira, esperam-se períodos de chuva fraca até ao início da tarde, em especial nas regiões Norte e Centro. As temperaturas vão oscilar entre os 12 e os 27 º .

Na terça-feira está prevista uma redução da nebulosidade na região Sul do país, mantendo-se essa condição no resto do país. Poderá sentir-se um ligeiro aumento de temperatura em algumas regiões, já que se preveem máximas que podem chegar aos 31 º .

Bruno Café esclarece que quarta-feira, dia 26 de junho, poderá ser um “dia de transição”, garantindo que na quinta-feira já não é esperada precipitação e que as temperaturas vão subir em todo o território.

Continuar a ler