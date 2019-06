As férias dos Obama na companhia de George Clooney e de Bono

Os Obama estão numas luxuosas férias pela Europa e o itinerário levou a família de quatro, este fim de semana, ao Lago Como, na Itália, para usufruir da companhia de George e Amal Clooney, casal amigo de longa data. No último domingo, Barack e Michelle Obama, juntamente com as duas filhas, foram vistos a chegar de barco a um local próximo da casa do ator de Hollywood.

Barack Obama rides on a boat with George Clooney to a fundraising charity event, see photoshttps://t.co/4J8dmDOnNC pic.twitter.com/sihkaNaLWg — GhostWryta (@ghostwryta1) June 24, 2019

Barack Obama Joins George Clooney In Lake Como During Family Vacation – Pics https://t.co/nIHx4aRRM0 pic.twitter.com/aGBIzaYsBd — Certified Pop (@CertifiedPop) June 23, 2019

De acordo com a imprensa italiana, o ex-presidente dos Estados Unidos, de 57 anos, e a ex-primeira-dama, de 55, foram vistos na companhia do ator, de 58, e da advogada especializada em direitos humanos, de 41, no domingo, tal como escreve a revista norte-americana People.

Amal and George Clooney with the Obama family for a Clooney Justice Foundation dinner at Villa d’Este. pic.twitter.com/EwwDGbxz1n — Amal Clooney Style (@Amal_Style1) June 24, 2019

As férias dos Obamas começaram após a filha mais nova, Sasha, ter concluído o secundário. A família começou a viagem no sul de França, na sexta-feira passada, tendo sido avistada na Provença a fazer escalada, a jantar fora e a passear. No caminho visitaram outro amigo de alto gabarito: Bono, vocalista do U2, que tem uma propriedade na comuna francesa de Èze.

Quem quiser usufruir da companhia do casal Clooney pode sempre participar numa campanha para angariar fundos a favor da Clooney Foundation for Justice através da Omaze — o famoso casal vai abrir as portas da sua casa no Lago Como a um casal, convite que inclui a possibilidade de almoçar com George e Amal.

