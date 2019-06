Donald Trump vai impor mais sanções económicas ao Irão

Donald Trump já tinha anunciado a decisão de enfraquecer a economia do Irão, e está agora a levar a cabo as suas ideias. Esta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou na Casa Branca que vai impor novas sanções ao Irão, pela “conduta hostil do regime”, e num ataque dirigido ao líder supremo daquele país, Ayatollah Ali Khamenei. A informação é avançada pelo New York Times.

Vamos continuar a aumentar a pressão ao Teerão. Nunca conseguirá o Irão ter uma arma nuclear”, afirmou Trump.

Segundo o New York Times, o objetivo da medida é enfraquecer o poder económico do Irão e impedir que os líderes do país tenham acesso a insturmentos financeiros.

Pacote suspeito nas imediações da Casa Branca

No mesmo dia em que Trump anunciou as medidas, a Casa Branca foi encerrada devido a um “pacote suspeito” que foi colocado na Pennsylvania Ave, a morada da residência oficial do presidente dos EUA. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira e foi noticiado pelo Independent.

Vários jornalistas que estavam no local foram obrigados a refugiar-se na sala de conferências de imprensa da Casa Branca. “Estamos literalmente fechados aqui. Não conseguimos ver muito, mas os Serviços Secretos passaram a correr no relvado”, escreveu no Twitter uma jornalista.

We are literally locked in here. We can't see much but Secret Service officers just ran across the lawn. — Megan Pratz (@meganpratz) June 24, 2019

Em atualização

Continuar a ler