Homem de 68 anos encontrado morto dentro de poço

Um homem de 68 anos foi encontrado morto dentro de um poço no domingo ao final da tarde, em Porto Salvo, concelho de Oeiras, depois de familiares terem reportado o desaparecimento às autoridades policiais.

Fonte do comando metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 15h00 de domingo, quando familiares da vítima deram pela sua falta.

Depois do alerta, as autoridades policiais iniciaram diligências que terminaram quando o homem foi encontrado dentro do poço, já ao final da tarde. A mesma fonte disse que o homem usaria com frequência o poço para retirar água para regar uma horta.

Acrescentou que como não foram encontrados indícios de crime, houve imediatamente ordem para que o corpo fosse retirado e encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal.

Continuar a ler