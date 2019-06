Mercado de Matosinhos vai ser um estúdio de Instagram por um dia

No próximo sábado, dia 29, o Mercado Municipal de Matosinhos vai transformar-se num autêntico estúdio de Instagram. Três dos mais influentes instagramers nacionais, Kitato, Wandson Lisboa e João Bernardino, com uma audiência de cerca de 230 mil seguidos, vão dinamizar um dia de atividades ligadas à fotografia, ao vídeo e ao stop motion, onde todos são convidados a participar.

A proposta passa por fotografar, gravar, editar e publicar imagens do Mercado de Matosinhos, do nascer do sol ao final da tarde, mostrando o seu equipamento comercial classificado como Monumento de Interesse Público. A azáfama habitual das bancas de peixe, a fruta, os legumes, o feijão a granel e o talho, mas também a arquitetura e os projetos emergentes, como bicicletas, sushi, café ou o pão, serão protagonistas de um laboratório criativo, cujo resultado será partilhado no final do dia nas contas dos criativos convidados e nas redes sociais do mercado.

No mercado estarão uma designer, três influenciadores, uma tela que funcionará como uma folha em branco à espera de ser preenchida com a criatividade dos participantes e um estúdio improvisado de cinema de animação, no qual os vegetais, a fruta e os peixes ganharão uma nova vida em pequenos vídeos prontos a serem colocados na rede. A manhã será dedicada à fotografia e a tarde à edição, sendo o resultado do laboratório exposto ao fim do dia”, lê-se no comunicado da iniciativa que integram o programa municipal de dinamização e revitalização do comércio tradicional em Matosinhos.

Maria João Branco é professora de Cinema de Animação e Tecnologias Digitais da Escola Secundária Augusto Gomes e mestre em Animação Digital pela Universidade Católica do Porto, e vai ser responsável pelo estúdio de stop-motion no Instagram Contet Lab Day.

@joao.bernardino (99k)

João Bernardino é designer e tem no risco a principal bomba de oxigénio da sua galeria de fotografias nesta rede social. É um instagramer obstinado, cirúrgico na edição de fotografias e tem desenvolvido nos últimos anos diversos projetos de marketing digital, onde se destacam projetos para a Fujifilm e a Porto Cruz.

@kitato (80,3k)

Luís Octávio Costa é jornalista desde 1998 e à boleia da profissão viaja, escreve e fotografa cada vez mais. No Instagram vive desde 2011 e lá dentro gosta de virar o mundo do avesso. Em 2015 foi escolhido pelo Huffington Post como um dos dez mais criativos instagramers do mundo.

Wandson Lisboa (79,8k)

Este brasileiro adotou o Porto como a sua primeira casa, mas é um pouco por toda a parte que o seu universo dá nas vistas. No mundo de Wandson Lisboa, designer gráfico, ilustrador e nativo digital de profissão os seres humanos são transformados em brinquedos, enquanto ganham emoções e vida própria.

