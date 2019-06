PS com Jornadas Parlamentares em Viseu para fazer balanço da legislatura

O PS reúne-se a partir desta segunda-feira, em Viseu, para fazer um balanço da presente legislatura em Jornadas Parlamentares, que serão encerradas na terça-feira, ao fim da manhã, pelo secretário-geral socialista, António Costa.

Estas Jornadas Parlamentares do PS ocorrem a duas semanas do debate sobre o estado da Nação (dia 10 de julho) e a menos de um mês do fim desta legislatura, num momento em que o Governo minoritário socialista ainda tem pendentes no parlamento, sem acordo político, quatro diplomas que considera estruturantes: as novas leis de Bases da Saúde e da Habitação, a revisão da legislação laboral e a reforma do cadastro.

Neste momento, apenas na questão da Lei de Bases da Habitação se antevê como provável um acordo do PS com os seus parceiros da atual solução governativa (Bloco de Esquerda, PCP e PEV), que poderá também ser viabilizado pela bancada social-democrata.

Porém, tanto na revisão das leis laborais, como na reforma do cadastro, o PS poderá entender-se com o PSD, partido com o qual também iniciou recentemente contactos exploratórios para equacionar se há perspetivas de um consenso em torno da Lei de Bases da Saúde.

Nesta segunda-feira, as Jornadas Parlamentares do PS serão totalmente dedicadas pelos deputados socialistas a visitas a vários municípios do distrito de Viseu.

Carlos César, por exemplo, visitará duas empresas do concelho de Viseu, a primeira delas, de manhã, a Avicasal, que tem como atividade produtiva o abate e distribuição de produtos frescos de carne de aves.

Ao início da tarde, o presidente do Grupo Parlamentar do PS desloca-se à sede da Visabeira SGPS – um grupo conglomerado gestor de participações sociais, com destaque para os setores das infraestruturas e do turismo.

À noite, pelas 20h00, também em Viseu, o líder da bancada socialista terá um jantar com autarcas do distrito.

Em paralelo com este programa de Carlos César, durante o dia de segunda-feira, os restantes deputados socialistas estarão divididos em cinco grupos, deslocando-se a várias empresas, entidades e instituições do distrito.

Tondela, Mangualde, Penalva do Castelo, São João da Pesqueira, Lamego, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Resende e Cinfães serão alguns dos concelhos visitados pelos deputados socialistas.

A sessão política das Jornadas Parlamentares do PS terá lugar unicamente na manhã de terça-feira, cabendo a abertura ao presidente da bancada socialista, Carlos César, à qual se segue um debate intitulado “Portugal Melhor”, que será moderado pelo “vice” do Grupo Parlamentar João Paulo Correia.

Neste debate de balanço da legislatura, estão previstas intervenções de membros da direção da bancada socialista como Carlos Pereira, Fernando Rocha Andrade, Jamila Madeira e Susana Amador.

