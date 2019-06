Representante especial dos EUA para Irão pede mais segurança marítima no Golfo Pérsico

O representante especial da administração norte-americana para o Irão, Brian Hook, disse esta segunda-feira que os Estados Unidos querem que os seus parceiros internacionais unam forças para aumentar a segurança marítima no Golfo Pérsico.

Brian Hook, que também é assessor do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, falava aos jornalistas num briefing telefónico dedicado à política dos Estados Unidos em relação ao Irão, numa altura em que o clima de tensão entre Teerão e Washington voltou a intensificar-se.

Para melhorar a segurança marítima naquela região, vital para o tráfego mundial de petróleo, o representante norte-americano referiu que uma das possíveis opções poderá passar pelo “reforço” da força marítima multinacional atualmente destacada naquela área para combater o tráfico de drogas e armas. Esta força marítima integra meios de cerca de 30 países.

Outra das alternativas, frisou Brian Hook, poderá passar pelos países aliados com interesses comerciais naquela zona e pela possível criação de uma nova iniciativa de segurança marítima.

As declarações de Brian Hook surgem no mesmo dia em que o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, pediu num tweet aos países importadores de petróleo que protejam os respetivos navios petroleiros, após uma série de incidentes naquela rota marítima atribuídos por Washington a Teerão, que nega qualquer responsabilidade nos incidentes.

“Cerca de 91% das importações chinesas de petróleo passam pelo estreito de Ormuz, 62% para o Japão, e o mesmo acontece com muitos outros países”, publicou o chefe de Estado norte-americano no Twitter.

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been….

