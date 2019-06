Sismo de 7,3 no mar de Banda sentido em várias zonas de Timor-Leste

Um forte sismo de magnitude 7,3 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira o mar de Banda, a noroeste de Timor-Leste. Não há para já registo de vítimas ou danos materiais.

Dados do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico confirmaram que o sismo ocorreu a uma profundidade de 224 quilómetros, pouco tempo depois de outro forte sismo, de 6,1 ter atingido a província indonésia de Papua, na ilha de Nova Guiné.

Em alguns locais de Díli, como no centro comercial Timor Plaza, várias pessoas saíram para a rua durante o forte abalo. Não há para já um aviso de tsunami, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico.

O sismo foi igualmente sentido na cidade australiana de Darwin, também com as pessoas a saírem para a rua em vários locais.

Significant earth tremor rocks Darwin for several minutes. The ATWS reports a 7.2 magnitude earthquake was recorded at 12.03pm in the Banda Sea @9NewsDarwin @9NewsAUS pic.twitter.com/YlYX3Fbt0V

— Kathleen Gazzola (@kathleengazzola) June 24, 2019