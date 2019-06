Vendas sobem em Maio, mas descem de Janeiro a Maio

Apesar de as vendas europeias de veículos novos terem subido ligeiramente em Maio, apenas 0,2%, no acumulado dos primeiros cinco meses de 2019 as vendas continuam a estar 2% abaixo do mesmo período de 2018. Entre os países de maiores dimensões, a Alemanha (+9,1%) e a França (+1%) são os únicos que crescem no quinto mês do ano, para Itália (-0,9%), Reino Unido (-4,6%) e Espanha (-4,7%) liderarem as quedas. No mesmo período, o mercado português “tropeçou” 2,6% em Maio e já vai nos 3,8% nos primeiros cinco meses de 2019.

Entre as motorizações preferidas pelos europeus, o diesel continua a cair, ao atingir 32% dos modelos transaccionados em Maio, contra 36% em 2018. Os modelos equipados com motores a gasolina compensaram parcialmente, ao verem a procura aumentar de 57% para 59%, com os veículos electrificados a crescerem de 5,3% para 7,1%.

Em Maio foram vendidos 22.800 veículos eléctricos, um salto positivo de 85% face a 2018, com o Zoe, apesar de já ter substituto anunciado, a liderar as vendas, com 4.031 unidades. O 2º mais desejado foi o Tesla Model 3 (2.802), à frente do BMW i3 (2.580), do VW e-Golf (1.946) e do Nissan Leaf (1.603). No mesmo período, os híbridos plug-in transaccionaram 13.400 unidades, com o Mitsubishi Outlander a liderar (3.257), à frente do Mini Countryman, BMW Série 5, BMW Série 2 e Kia Niro, enquanto os híbridos (59.600 veículos) continuam a ser um feudo da Toyota, com o Rav4 a assumir-se como o mais popular, à frente do Corolla, C-HR, e Yaris. O Kia Niro fecha os cinco mais vendidos.

Os SUV continuam a liderar as preferências dos condutores europeus, detendo agora 37,2% das vendas, mas o mercado continua a ter a VW como a marca que mais vende, com 158.282 veículos comercializados em Maio, apesar de cair 7,3% (a próxima substituição do Golf faz mossa), à frente da Renault (97.93), da Peugeot (89.638), Ford (88.078), Opel (82.328), Mercedes (80.562), BMW (76.021), Audi (71.071), Fiat (70.404) e Skoda (69.218).

Se analisarmos os modelos mais vendidos, é o VW Golf mantém-se na liderança, com 35.972 unidades, seguido do Renault Clio (32.803), Dacia Sandero (22.234), Skoda Octavia (22.183) e Fiat 500 (22.114). O primeiro SUV no ranking das vendas é o Dacia Duster, seguido do VW Tiguan, VW T-Roc, Renault Captur, Peugeot 3008, Nissan Qashqai e Peugeot 2008.

