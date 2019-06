As férias de Ronaldo são um sonho de muitos… Ao alcance de poucos

Cristiano Ronaldo escolhe quase sempre destinos de muito calor, sol e praia para recarregar baterias entre épocas e este verão não está a ser exceção. Nos últimos dias, Cristiano Ronaldo e a família estiveram a aproveitar o sol entre a Grécia e a França. Entre iates de luxo e villas privadas longe dos olhares indiscretos e da curiosidade dos paparazzi o craque português não poupa nas despesas.

De acordo com o El Español, só em alojamento na Grécia o capitão da seleção portuguesa terá gasto mais de 56 mil euros. O local escolhido? Royal Villa Methoni, em Navarino, um alojamento de luxo, com praia de acesso exclusivo aos hóspedes, uma casa de mais de 600 metros quadrados, piscina, jacuzzi, staff exclusivo, mordomo 24 sobre 24 horas, um chef disponível para satisfazer os desejos dos hóspedes entre muitas outras regalias.

Giorgina Rodríguez tem partilhado várias imagens das férias, onde é possível ver algumas comodidades do alojamento escolhido pela família antes de terem rumado a Saint Tropez, em França, para embarcar num iate.

Segundo o jornal espanhol ABC, o iate custa a Cristiano Ronaldo mais de 200 mil euros por semana. O Africa I tem todas as comodidades de um apartamento, com seis quatros, jacuzzis, espaços privados, salas de estar e jantar, mas aquilo que Ronaldo mais tem utilizado são as diversões a bordo: duas motas de água, um seaboob (permite mergulhar até vários metros de profundidade para explorar o ambiente subaquático), ski aquático, pranchas de paddle, wakeboard, slides e o mais modesto equipamento para snorkel.

Apesar de passarem grande parte do tempo na água — no mar ou no jacuzzi, a família de Ronaldo pode ainda ocupar o tempo na sala de cinema que existe a bordo, ou desfrutar das várias salas de convívio distribuídas pelos 47 metros de comprimento da embarcação.

Com uma estrutura de alumínio, o iate é leve pode atingir 23 nós de velocidade (cerca de 43 kms/h), navegando habitualmente a uma velocidade de cruzeiro de 12 nós (22 kms/h).

