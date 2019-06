As fotos inéditas do 11 de setembro que foram encontradas numa venda de garagem

A História por vezes fica esquecida e guardada em caixas ou gavetas. E este parece ter sido o caso. São 2.400 fotos nunca antes vistas do pós-11 de setembro e foram encontradas numa venda de garagem. Um casal de arquivistas comprou os CDs — que estava em mau estado — mas conseguiram recuperar as fotos e carregaram-nas num álbum do Flickr.

As imagens mostram o Ground Zero visto de vários ângulos, trabalhadores a remover os destroços e os estragos nas imediações das torres. É possível ver bombeiros, agentes da polícia, vários tipos de maquinaria e até memoriais às vítimas.

Jason Scott, um dos arquivistas que recuperou as fotos, explicou no Twitter que o autor das mesmas — um trabalhador dos serviços de limpeza — já morreu. Para Scott, o “fotógrafo” conseguiu retratar com a sua Canon Powershot G1 o esforço que foi feito na altura para limpar os destroços no local.

“Os CDRs estavam a cair aos bocados. Algumas fotos perderam-se porque os CDRs tendem a apodrecer com o tempo e, passados 18 anos, era pedir muito”, acrescentou Scott no Twitter.

Ao Observador, Jason Scott conta que coleciona artigos de meios de comunicação social antigos para benefício público. Foi, na verdade, a mulher de Scott que comprou as fotos e o arquivista frisa que o casal recebe donativos para ajudar autoridades que respondem a acidentes e que fazem trabalho voluntário.

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ

— Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019