Belcanto, de José Avillez, está entre os 50 melhores restaurantes do mundo

O Belcanto, do chef José Avillez, acaba de entrar no top 50 da lista do The World’s 50 Best Restaurants, ocupando a 42º posição, 33 números acima daquele que ocupava na listagem do ano passado, onde se ficou pelo 75.º lugar (apesar de referir-se à melhor meia centena de restaurantes no mundo, esta lista estende-se no total a 120 espaços espalhados por todo o mundo).

Foi no Sands Theatre, sala do luxuoso hotel Marina Bay Sands, em Singapura, que esta terça-feira foi anunciada a nova classificação dos melhores restaurantes do mundo, listagem renovada anualmente.

O primeiro restaurante português a entrar nesta lista foi o igualmente bi-estrelado Vila Joya, em Albufeira, que no ano de 2012 conquistou a 45.ª posição. O espaço que até hoje continua aos comandos do austríaco Dieter Koschina manteve-se na listagem no ano seguinte, subindo, inclusive, algumas posições — ocupava o 37.º lugar em 2013. O ritmo de crescimento manteve-se em um ano depois, em 2014, o Vila Joya foi o 22.º melhor restaurante do mundo.

Foi no ano de 2015 que, pela primeira (e única, por enquanto) vez, coexistiram dois espaços portugueses na listagem do 50 Best: o Belcanto, que se estreou na listagem ocupando o lugar 91, e o Vila Joya, que caiu na classificação de forma acentuada, de tal forma que ficou atrás do restaurante lisboeta, ocupando o lugar número 98. Desde então o espaço do chef Koschina nunca mais voltou à listagem mas o Belcanto manteve-se, ocupando mais tarde, em 2016, a 78.ª posição, lugar que em 2017 trocou pelo 85.º. O ano de 2018 foi o da recuperação e a casa do chef Avillez ficou em 75.º.

O Belcanto foi totalmente remodelado há poucos meses, mudando-se para a porta ao lado da morada original, no Largo de São Carlos, no Chiado. Também a listagem do The World’s 50 Best Restaurants foi remodelada este ano, passando a ter uma proporção igual de votantes do sexo masculino e feminino (no total são 1040, espalhados por todo o mundo), por exemplo, mas também instaurando a categoria “Best of the Best”, uma espécie de patamar superior, composto por todos os espaços que já conquistaram a primeira posição do ilustre ranking — e que a partir de agora, por entrarem nesta categoria, não voltarão a poder ficar no número um da lista. Esta medida foi implementada para evitar que sejam sempre os mesmos a conquistarem os primeiros lugares.

