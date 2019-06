Diretor artístico do Teatro Nacional São Carlos diz que “não tem condições” para continuar

(Em atualização)

O diretor artístico do Teatro Nacional São Carlos (TNSC), Patrick Dickie, vai deixar as funções por “não ter condições” para as continuar a exercer. A revelação foi feita em comunicado enviado pelo departamento de comunicação do TNSC à comunicação social.

No texto, a que o Observador teve acesso, lê-se que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, terá já sido informada de que o até aqui diretor artístico “não tem condições para equacionar a continuidade naquelas funções”.

Patrick Dickie sublinhou que tem sido “uma honra desempenhar estas funções e trabalhar com todos os colaboradores do TNSC, em particular os extraordinários artistas da Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos”, refere ainda o comunicado.

Na véspera — esta segunda-feira, 24 de junho — tinha sido o presidente do Organismo de Produção Artística (OPArt), que tutela o Teatro Nacional São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, a apresentar a demissão.

Na causa dos pedidos de demissão, que no caso de Patrick Dickie é uma declaração da falta de condições para renovar o seu mandato como diretor artístico (este, passível de renovação, terminava em agosto de 2019, desejando Patrick Dickie cessar funções nessa data), está a greve levada a cabo pelos trabalhadores do Teatro Nacional São Carlos em junho e julho, que originou cancelamento de espetáculos. A greve decorreu de reivindicações de aumentos salarial dos trabalhadores do OPART, a entidade que gere o Teatro Nacional São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado.

