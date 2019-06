Encerramento de maternidades? “Contratar médicos é solução no imediato”, diz bastonário

É preciso contratar médicos — e com uma política de contratação semelhante à feita no setor privado. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, que esteve reunido esta terça-feira com vários diretores clínicos, esta é a “solução no imediato” para resolver o problema do encerramento das maternidades.

A solução no imediato é contratar médicos e ter uma política de contratação semelhante à política de contratação externa”, defendeu o bastonário no final do encontro, em declarações aos jornalistas.

Miguel Guimarães já tinha defendido que o Estado deve pagar aos médicos o mesmo valor oferecido pelos privados durante os meses de férias.

O bastonário frisou que todas as maternidades no sul do país “têm problemas graves” e que grande parte dos serviços de obstetrícia depende da contratação externa de serviços.

