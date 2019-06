Foi detido por violência doméstica, mas tinha também armas, drogas e notas falsas

Um homem de 60 anos foi detido no Entroncamento, na segunda-feira, por suspeitas dos crimes de violência doméstica, resistência e coação sobre funcionário e ameaças com arma branca, informou o Comando Distrital da PSP de Santarém da divisão territorial do Tomar.

Em comunicado, a PSP acrescenta que na sequência da detenção, que aconteceu às meia e noite e meia de segunda-feira, apreendeu ao detido uma arma de alarme, uma réplica de arma de fogo, uma soqueira metálica, três armas brancas, quatro bastões, 77 notas suspeitas de serem falsas, 178 munições de diversos tipos e calibres, 48 doses individuais de anfetaminas, 21 doses individuais de haxixe e 3,23gr de liamba.

O detido foi presente a 1.º interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva.

