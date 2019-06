Governo sabe quantos terroristas portugueses existem, mas não o revela (para já). E prepara regresso dos seus familiares

O Governo português está a trabalhar numa solução para os familiares de ex-combatentes do Estado Islâmico com nacionalidade portuguesa que querem regressar a Portugal. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, revelou esta terça-feira que esta solução será encontrada “seguramente num prazo muito curto“, adiantando que o Governo sabe o número exato de combatentes terroristas portugueses — mas não revela, para já — e dos seus familiares.

Não vou revelá-lo agora, mas o Governo tem exata noção do número dos [combatentes terroristas portugueses] que estiveram, do número dos que estão vivos e, obviamente também, do número de familiares que essas pessoas têm e que se encontram em campos de refugiados”, disse em declarações aos jornalistas.