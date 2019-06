Lá se foi o segredo. Novo Defender surge em Lego

É raro acontecer, mas aconteceu. A Lego não é uma empresa conhecida por ser a “fonte” de revelações de novos modelos antes de tempo, mas desta vez parece que estamos perante uma situação dessas. Tal como as formas da quinta geração do Renault Clio foram tornadas públicas antes do tempo, através de um site de miniaturas, agora a “vítima” é o muito aguardado Land Rover Defender.

O icónico todo-o-terreno tem apresentação prevista para Setembro, potencialmente surgindo pela primeira vez aos olhos do público no Salão de Frankfurt, mas não passou despercebido no crivo do site The Brothers Brick, que o encontrou na área de novidades da Lego um kit, para maiores de 11 anos, descrito como uma “réplica de um modelo lendário”, com 42 centímetros de comprimento, 22 cm de altura e 20 cm de largura.

A foto da caixa fala por si, pois está longe de qualquer outra das gerações do Defender. Mas poucas dúvidas restam que de que se trata da nova geração, pois não só o nome do modelo se evidencia na frente, como a imagem desta “réplica” vai completamente ao encontro dos pormenores que já conseguimos perceber, pela mão da própria Land Rover, através de fotos do modelo ainda camuflado. Olhando para umas e outras, numa espécie de “descubra as diferenças”, o detalhe mais dissonante é a forma dos faróis, que no Lego são redondos e nas fotos, ainda com disfarce, parecem ser mais esguios. De resto, só semelhanças: da frente ‘quadradona’ ao desenho da grelha, passando mesmo pelo logótipo do fabricante numa das lamelas. Demasiada coincidência? Teremos de aguardar mais um par de meses para esclarecer a dúvida. Até lá, a certeza de que o verdadeiro Defender vai ter bem mais do as 2.573 peças que compõem este kit…

