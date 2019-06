Lyft apoia: Kim Kardashian dá boleia a ex-presos

Quem pensava que Kim Kardashian era uma pessoa oca, sem outras preocupações que não tivessem a ver com o seu aspecto, roupa ou penteado, é bem possível que estivesse errado. Isto porque a socialite criou uma forma de facilitar a deslocação de ex-prisioneiros, em busca de trabalho, para recuperar o controlo sobre a sua vida.

Depois de conseguir que Donald Trump libertasse Alice Marie Johnson, após 21 anos de encarceramento por ter sido condenada por tráfico de droga em 1996, Kardashian associa-se agora à Lyft para dar mobilidade a quem já esteve atrás das grades.

Proud to partner on this initiative with @Lyft, a company with a history of taking bold action to do what’s right for our community. Thank you for providing ride share credits to formally incarcerated people when they come home.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 13, 2019