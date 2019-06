Marcelo liga a Lucília Gago para manifestar apoio à autonomia do Ministério Público na véspera da greve de magistrados

É um apoio de última hora e de peso à luta dos magistrados do Ministério Público contra as alterações que PS e PSD querem fazer no Estatuto do Ministério Público. Nas vésperas do início de uma greve de três dias convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMPP) para protestar contra as propostas de alteração do PS e do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de anunciar publicamente que transmitiu esta terça-feira à procuradora-geral da República, Lucília Gago, o seu apoio ao combate à corrupção como prioridade nacional e à autonomia do Ministério Público “em todas as circunstâncias”.

Em declarações à Agência Lusa, o Presidente da República afirmou que esta “terça-feira tive a oportunidade de manifestar à senhora procuradora-geral da República [Lucília Gago] um apoio incondicional e, mais do que isso, um incentivo, quanto ao combate à corrupção. E também lhe disse como via com apreço a crescente expressão desse combate visível nos últimos tempos por parte da atividade do Ministério Público, atividade essa visível ao longo dos últimos anos e que não tem parado de se manifestar”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República adiantou que, em conversa telefónica com Lucília Gago, reiterou o seu entendimento de que o combate à corrupção “é, de facto uma prioridade nacional” e defendeu que “é impossível separar essa prioridade institucional do respeito estrito da autonomia do Ministério Público”. “A Constituição consagra-o e importa em todas as circunstâncias ter presente o respeito da autonomia do Ministério Público, nomeadamente no seu estatuto legal. Incluindo o domínio do paralelismo que esse estatuto consagra já neste momento relativamente ao plano funcional, quer da magistratura, quer dos magistrados”, acrescentou.

Estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa encaixam como ‘uma luva’ nas principais reivindicações do SMMP — que inicia amanhã uma greve de três dias contra as propostas que PS e do PSD apresentaram na Assembleia da República para alterarem o Estatuto do Ministério Público. E podem ser vistas como um pré-veto presidencial a uma eventual aprovação de alterações legislativas por parte de socialistas e de social-democratas.

Os magistrados do MP alegam que as propostas dos socialistas e dos social-democratas colocam em causa em autonomia do MP. Em primeiro lugar, por terminarem com o paralelismo entre a magistratura judicial e do MP (proposta do PS) e por quererem alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de gestão e disciplinar dos procuradores. Enquanto o PSD quer transformar a atual maioria de magistrados numa maioria de membros nomeados pelo poder político, o PS quer que os procuradores deixem de eleger diretamente a maioria dos seus membros.

Marcelo já tinha avisado em dezembro que podia vetar alterações ao Estatuto do MP

Não é a primeira vez que Marcelo Rebelo de Sousa toma uma posição pública sobre possíveis alterações ao Estatuto do MP. Em Dezembro de 2018, o Presidente da República já tinha feito questão de dizer que “a mera alteração da composição [do CSMP] não exige revisão constitucional, exige que eu promulgue. E ficou patente eu ter considerado inoportuna essa questão nesse momento“.

Jorge Lacão, deputado do PS responsável pelo acompanhamento da proposta de alteração socialista do Estatuto do MP, classificou as declarações do Presidente da República como “um veto por antecipação” a “um diploma cujas alterações de todo desconhece.”

