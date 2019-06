Minsk2019: Portugal vence Holanda e apura-se para a final de equipas mistas de judo

Portugal apurou-se esta terça-feira para a final da competição mista de judo dos II Jogos Europeus, ao vencer a Holanda por 4-2, e vai disputar o título europeu com a Rússia ou Bielorrússia.

Nas meias-finais da competição, que decorre em Minsk, Jorge Fernandes, Bárbara Timo, Rochele Nunes e Telma Monteiro venceram os seus combates, Anri Egutidze e Jorge Fonseca perderam e deixaram o resultado em 3-2.

No desempate, na categoria de -57 kg, Telma Monteiro reencontrou a holandesa Sanne Verhagen, a quem tinha vencido no sábado a medalha de bronze nos -57 kg, e deu a vitória à equipa lusa já no prolongamento.

Foi no ‘golden score’, aos 8.42 minutos, que Telma pontuou para waza-ari, e resolveu o combate que teve um tempo superior a 12 minutos.

Com este apuramento, Portugal assegurou a sua sétima medalha em Minsk2019, depois do ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, das pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio, e do bronze de Telma Monteiro e da estafeta mista 4×400 metros, de Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai

Na primeira edição dos Jogos Europeus, em Baku, Portugal subiu 10 vezes ao pódio.

Continuar a ler