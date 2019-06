O Chile quer o tri na Copa América e Jara tem ideias ao pontapé: mas o rumo certo foi apontado por Cavani

O jogo entre Chile e Uruguai desta segunda-feira, a contar para a última ronda da fase de grupos da Copa América, significava bem mais do que a simples passagem aos quartos de final. Afinal, e mesmo tendo em conta que Japão e Equador também se encontravam e ainda tinham uma palavra a dizer quanto à aparência final do grupo, era muito complicado que qualquer uma das seleções ficasse sem um lugar na fase seguinte. Entre Chile e Uruguai, o problema em questão era outro: o caminho a seguir depois da fase de grupos.

O atual bicampeão sul-americano e a seleção que eliminou Portugal nos oitavos do Mundial da Rússia sabiam que, quem quer que fosse que ficasse na segunda posição do grupo, iria cruzar com a Colômbia nos quartos de final. Ora, a seleção colombiana de Carlos Queiroz venceu os três jogos da fase de grupos e não sofreu qualquer golo, tornando-se nesta altura a principal candidata à vitória final na Copa América. Uma vitória no jogo desta segunda-feira, significava para Chile e Uruguai a fuga à Colômbia e a solução mais aprazível de encontrar o Peru nos quartos de final.

A fava, digamos assim, calhou ao Chile. A seleção uruguaia, onde Sebastián Coates foi suplente utilizado, venceu pela margem mínima graças a um golo de Cavani e ficou no primeiro lugar do grupo C, prosseguindo pelo caminho teoricamente mais fácil. Já o Chile, onde Castillo, avançado emprestado pelo Benfica ao América, também entrou no decorrer do jogo, vai mesmo encontrar a Colômbia já no próximo sábado. A partida não terminou sem mais um episódio polémico protagonizado pelo chileno Gonzalo Jara em jogos contra o Uruguai: quatro anos depois de provocar Cavani e acabar por motivar a expulsão do avançado, que o agrediu, o central do Estudiantes intercetou ao pontapé um invasor de campo uruguaio que entrou no relvado a cerca de 15 minutos do apito final. Suárez ainda reagiu e os dois jogadores estiveram perto de chegar a agressões mas o assunto acabou por ser resolvido pela equipa de arbitragem.

During the Uruguay vs Chile match, Luis Suarez ran to the referee to demand that Gonzalo Jara was booked for kicking a pitch invader. Never change, Luis. pic.twitter.com/DtxaOW0FZ7 — football.london (@Football_LDN) June 25, 2019

No outro jogo do grupo, entre Equador e Japão, as duas seleções sabiam que um empate significava a eliminação de ambas mas foi exatamente isso que acabaram por não conseguir evitar. Nakajima, antigo jogador do Portimonense que tem sido associado ao FC Porto no atual mercado de transferências, inaugurou o marcador ainda dentro do primeiro quarto de hora mas Ángel Mena, avançado equatoriano, empatou ainda antes do intervalo. O empate favoreceu ainda o Paraguai, que é então um dos dois melhores terceiros classificados da fase de grupos — a par do Peru — e garante assim uma vaga nos quartos de final. Fechada a fase de grupos da Copa América, a próxima fase terá um Brasil-Paraguai, um Venezuela-Argentina, um Colômbia-Chile e um Uruguai-Peru.

