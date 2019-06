Portugal conquista medalha de prata ao perder na final mista de judo nos Jogos Europeus

Depois de vencer a Holanda nas meias-finais ao final da manhã desta terça-feira, Portugal perdeu com a Rússia na final mista de judo dos Jogos Europeus, conquistando a medalha de prata. A equipa portuguesa chegou a estar a ganhar por 3-0, com as vitórias de Bárbara Timo, Anri Egutidze e Rochele Nunes, mas permitiu o empate com as derrotas de Jorge Fonseca, Telma Monteiro e Jorge Fernandes. Na partida de desempate, a categoria sorteada foi a de -73kg e Jorge Fernandes voltou a perder, deixando escapar a medalha de ouro para os russos.

Nas meias-finais da competição, com a Holanda, Jorge Fernandes, Bárbara Timo, Rochele Nunes e Telma Monteiro venceram os respetivos combates e Anri Egutidze e Jorge Fonseca perderam e deixaram o resultado em 3-2. No desempate, na categoria de -57 kg, Telma Monteiro reencontrou a holandesa Sanne Verhagen, que venceu no sábado na decisão da medalha de bronze nos -57 kg, e deu a vitória à equipa portuguesa já no prolongamento: o wazari que valeu a passagem à final apareceu já no golden score, aos 8.42 minutos, e decidiu um combate que teve um tempo superior a 12 minutos.

Com a prata na final mista de judo, Portugal ganhou a oitava medalha em Minsk 2019: depois do ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, das pratas das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico e de Nélson Oliveira no contrarrelógio, e dos bronzes das mesmas três ginastas na prova de equilíbrio, de Telma Monteiro no judo e da estafeta mista 4×400 metros, conquistada por Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai.

