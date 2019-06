Revista Observador Lifestyle lança edição especial viagens (na nossa terra)

Almeida Garrett que nos perdoe, mas adulterámos o título do seu famoso livro para apresentar o novo número da revista Observador Lifestyle. “Viagens na nossa terra” é aquilo que resume esta edição especial agora nas bancas, onde aplicámos aquilo que define esta publicação – valorizar o melhor do país – ao ato de sair.

A capa é dedicada ao Alentejo, com uma seleção de hotéis no meio do campo que se distinguem pela arquitetura pensada para respeitar a natureza e onde é possível desacelerar. A ideia de viver mais devagar atravessa, aliás, toda a revista, com testemunhos de quem mudou de vida para abrir um turismo rural, lançar a sua própria marca, fazer objetos com as mãos ou simplesmente abandonar o ritmo frenético da cidade.

Entre os conteúdos da revista contam-se ainda novos alojamentos abertos nos últimos dois anos, com uma escala pequena; hotéis dog friendly – com direito as impressões de um cão repórter – casas flutuantes que permitem dormir em plena Ria Formosa e até restaurantes que merecem um desvio, com direito a um mapa ilustrado para destacar e ter no carro. A pensar nas quatro rodas, preso na revista com um elástico vem ainda um suplemento feito em parceria com a Galp com as estradas mais bonitas de Portugal.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, o quarto número da revista Observador Lifestyle é lançado pela 510, a empresa detida pelo Observador e por João Miguel Tavares criada no início deste ano. O objetivo da 510 é explorar o velho mercado do papel de uma forma nova, apostando na qualidade dos conteúdos e do design. Entre outros projetos, até ao final do ano está planeado o lançamento de mais duas novas edições da revista Observador Lifestyle.

