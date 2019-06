Apple Pay chega a Portugal através da Mastercard e Visa (mas só a alguns bancos)

Pagar com o sistema de pagamentos da Apple já é possível em Portugal (e noutros 12 países europeus) para quem tem conta no Crédito Agrícola ou nos bancos digitais N26, Revolut ou Monese e usa cartão Visa. O Apple Pay pode ser utilizado nos terminais de pagamento habilitados com sistema contactless (não precisa de toque, basta aproximar o cartão do terminal) a nível global, informa a Visa em comunicado. Também a Mastercard anunciou que esta opção vai estar disponível “em breve” em Portugal (e noutros 12 países) para os detentores de cartões da marca.

Lançado primeiramente com o Revolut — cartão que funciona com pré-carregamento e permite a conversão instantânea e gratuita entre moedas sem comissões –, o Apple Pay permite aos consumidores fazerem compras através do iPhone, Apple Watch, iPad ou Mac, graças à tecnologia contactless.

Não importa o formato que o consumidor escolhe utilizar, a Visa está focada em continuar a oferecer aos consumidores o método mais simples e seguro de pagar. A introdução do Apple Pay em Portugal, combinada com a tecnologia de tokenização da Visa, irá transformar o modo como os consumidores efetuam pagamentos em Portugal,” refere Paula Antunes da Costa, responsável pelo Visa em Portugal.

A opção da Apple permite fazer compras com o telefone sem expor os dados da conta — os números dos cartões não são armazenados no dispositivo nem nos servidores da Apple — e se o iPhone for roubado, o número da conta digital (token) pode ser desativado pela instituição financeira, sem necessitar de bloquear ou trocar o cartão.

Além dos pagamentos em lojas, restaurantes ou outros espaços offline, o sistema da Apple também permite pagar compras online em apps ou no Safari sem preencher manualmente os formulários. Neste caso, a compra fica concluída com um olhar ou toque (Face ID e Touch ID) ou a senha de um dispositivo.

A Europa é líder na evolução dos pagamentos contactless, em que uma em cada duas transações são contactless. A adesão a este método de pagamento, que oferece mais rapidez e conveniência, demonstra o entusiasmo dos europeus pela adoção de novas tecnologias como o Apple Pay. Igualmente importante é a segurança das transações que é assegurada pela tecnologia de tokenização da Mastercard, que permite uma ligação segura entre um dispositivo móvel e um cartão de pagamento”, afirma Paulo Raposo, diretor-geral da Mastercard em Portugal.

A Monese — serviço financeiro global que é totalmente mobile e que permite criar uma conta bancária digital em pouco menos de 120 segundos — diz que o serviço já está disponível para quem tem conta. Norris Koppel, fundador e CEO da Monese, afirma em comunicado que “temos a possibilidade agora de poder oferecer aos nossos clientes um dos serviços de pagamento mais fáceis e seguros, nos países onde está disponível o Apple Pay e entre eles Portugal”.

Em março, a Apple juntou mais uma novidade ao seu sistema de pagamentos, o Apple Card, um cartão de crédito que se faz no iPhone, gerando um cartão digital que é aceite em “milhões de lojas físicas e online”. A Goldman Sachs vai ser o banco responsável pela emissão destes cartões, colaborando com a MasterCard para que tenham validade internacional.

Na altura, Tim Cook, presidente da Apple, disse que espera 10 mil milhões de transações no Apple Pay em 2019. “O Apple Pay tornou-se na forma preferida de pagar por quase tudo, mas nós queríamos mais, portanto decidimos mudar o cartão de crédito”, afirmou. Ainda não há data para a introdução do cartão Apple Card em Portugal.

