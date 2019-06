BMW chega-se à frente e antecipa electrificação

A electrificação massiva do portefólio da BMW estava agendada para 2025. Contudo, os planos foram revistos e adiantados: até 2023, ou seja, dois anos antes do que se previa, o fabricante de Munique pretende ter 25 novos modelos (ou versões) electrificados na sua gama – mais de metade 100% eléctricos.

A intenção foi comunicada aos jornalistas durante o evento #NEXTGen, que se encontra a decorrer na Alemanha, com o construtor a aproveitar para partilhar com a imprensa as suas previsões de vendas. A BMW perspectiva que, até 2025, as unidades electrificadas que constam (e venham a constar) do seu portefólio verão as suas vendas crescer 30% ao ano. As estimativas mais optimistas são também as mais imediatas, pois a marca acredita que, de 2019 a 2021, o salto vai ser de 100%.

Por mais promissora ou ambiciosa que seja a meta, a estratégia da BMW só poderá dar resultado à medida que o fabricante vá incorporando novidades mais amigas do ambiente na sua oferta. Desde o novo BMW 330e iPerformance, passando pelo primeiro veículo 100% eléctrico da nova geração, o iX3, que deverá ser lançado o mercado em 2020. Ao SUV que tem por base a plataforma do novo X3, já projectada para servir de base a uma versão eléctrica, caberá estrear o novo sistema eléctrico da BMW. Segundo os alemães, o iX3 deverá anunciar uma autonomia de 400 km à conta de um novo pack de baterias, que deverá receber carga com uma potência de até 150 kW, para alimentar os dois motores eléctricos (um em cada eixo). Depois do iX3, em 2021, serão duas as novidades a bateria da BMW: o novo i4 e o SUV “desportivo” iNext, ambos com a promessa de cumprirem 600 km com uma carga completa.

Mas nos cálculos da BMW também entra o contributo da Mini, cujo eléctrico de nova geração está prestes a chegar. Com poucas diferenças face às versões a gasolina, o Cooper SE já está pronto e espera-se que as suas vendas arranquem ainda antes do final deste ano.

