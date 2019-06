Décima medalha para Portugal: Fernando Pimenta é prata na final de K1 1.000 metros no Jogos Europeus

Fernando Pimenta conquistou esta quarta-feira a medalha de prata na final de K1 1.000 metros dos Jogos Europeus. O canoísta natural de Ponte de Lima, que é o atual campeão do mundo em título nesta distância, garantiu assim a décima medalha da comitiva portuguesa na competição que decorre em Minsk. O atleta português teve algumas dificuldades nos primeiros metros da prova, liderou durante grande parte do percurso mas acabou por perder o primeiro lugar já na fase final para o húngaro Balint Kopazs.

Pimenta apurou-se esta terça-feira para a final ao vencer a respetiva eliminatória e junta assim o segundo lugar nos Jogos Europeus aos dois ouros na Taça do Mundo, no final de maio, tanto em K1 1.000 metros como em K1 500 metros. Ainda esta quinta-feira, o atleta do Benfica vai disputar a final K1 500 metros em Minsk.

A comitiva portuguesa passa assim a somar 10 medalhas nos Jogos Europeus, com uma de ouro, por intermédio de Carlos Nascimento, nos 100 metros, e cinco de prata, pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio) e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico, e agora Fernando Pimenta.

Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4×400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.

