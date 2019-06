Defesa português Rúben Semedo reforça gregos do Olympiacos

O defesa português Rúben Semedo é reforço do Olympiacos, clube da primeira divisão grega de futebol treinado pelo também luso Pedro Martins, para a próxima temporada, anunciou esta quarta-feira o Villarreal, que detinha o passe do jogador.

Num curto comunicado no sítio oficial da internet, o clube espanhol não revelou os valores da transferência do antigo futebolista do Sporting, desejando apenas “muita sorte para a sua nova etapa profissional”.

Também o Olympiacos confirmou, através do Twitter, a chegada à equipa do atleta, de 25 anos, que representou Rio Ave e Huesca na última época, encontrando agora os compatriotas José Sá, Roderick Miranda, Gil Dias e Daniel Podence.

A carreira de Ruben Semedo ficou marcada pelas acusações de tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência, tendo permanecido 141 dias preso.

