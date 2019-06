Fotogaleria. Banhos com vista para a Torre Eiffel e mergulhos em fontes: a onda de calor na Europa

Se em Portugal ainda não a sentimos, os nossos conterrâneos europeus já: e estão a aproveitar. Uma onda de calor está a atravessar a Europa e parece que o verão chegou mesmo para ficar. Já em Portugal, as nuvens continuam a esconder o sol. Resta-nos ver a Europa a aproveitar o calor — que deve começar a substituir as baixas temperaturas e o céu cinzento no nosso território a partir desta quarta-feira.

Ao longo da próxima semana, os termómetros de várias cidades europeias vão registar temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC. A culpa é de uma massa de ar quente que vem do deserto do Saara.

Enquanto em Espanha as pessoas são aconselhadas a não sair de casa com as temperaturas a chegar aos 44 graus, em Paris qualquer fonte serve para tomar banho como podemos ver nesta fotogaleria.

