Ouvido durante oito horas, Zeinal Bava diz que não era “visita de casa” de Ricardo Salgado

O antigo presidente da PT Zeinal Bava, um dos arguidos na Operação Marquês, esteve esta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde foi ouvido durante cerca de oito horas, no âmbito da fase de instrução do processo.

No final da audição de Zeinal Bava, fonte ligada ao processo disse que o antigo responsável da PT admitiu conhecer Ricardo Salgado, com quem teve reuniões, mas acrescenta que não era “visita de casa” do ex-presidente do BES — o seu alegado corruptor, de acordo com o Ministério Público.

O ex-presidente executivo da PT foi ouvido por decisão do juiz Ivo Rosa, o titular dos autos no Tribunal Central de Instrução Criminal, e está acusado dos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documento. No centro da sua inquirição estiveram os 25,2 milhões de euros que recebeu entre 2007 e 2011 do Grupo Espírito Santo (GES) através de uma conta bancária em Singapura. E que acabou por devolver quase na totalidade, mas só cinco anos depois.

