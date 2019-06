Português assume vice-presidência na Kia Motors

Numa altura em que a Kia se prepara para expandir a sua gama com novos modelos, motorizações eléctricas e novas soluções de assistência à condução e segurança, o português Artur Martins, que era vice-presidente de Marketing e Produto da Kia Motors Europe desde 2014, deixa de capitanear o ramo europeu da marca para assumir o cargo de vice-presidente da Kia Motors Corporation.

O director de operações da Kia Motors Europe, Emilio Herrera, “perdeu” um quadro, mas encara esta promoção com satisfação. “O Artur desempenhou um papel extremamente importante no fortalecimento da marca Kia nos últimos cinco anos, aumentando a notoriedade e a procura dos nossos carros junto dos clientes europeus. Estamos confiantes de que ele terá um impacto igualmente positivo na marca Kia a nível mundial e desejamos-lhe todo o sucesso no seu novo cargo na Coreia”, declarou.

Artur Martins passa a ter os pelouros de Marca e Marketing Global, pelo que a sua nova função estará baseada na sede da Kia em Seul, na Coreia. Antes de ingressar no fabricante sul-coreano, o português acumulou quase duas décadas de experiência na indústria automóvel, ocupando diferentes cargos na Volkswagen, Toyota e Fiat.

