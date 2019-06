Vila Nova de Gaia. PJ detém homem de 29 anos suspeito de abusar sexualmente da filha de 8 anos

A PJ deteve um homem em Vila Nova de Gaia suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha, anunciou esta quarta-feira a Diretoria do Norte daquela polícia em comunicado.

“Na sequência de denúncia por parte de familiares, a Polícia Judiciária procedeu a imediatas diligências de investigação, apurando que o suspeito, no corrente mês de junho, terá praticado, pelo menos por três vezes, atos sexuais de relevo com a filha menor de oito anos”, lê-se no comunicado da PJ.

“Tais abusos sexuais aconteciam na residência familiar, em Vila Nova de Gaia. O detido é um homem de 29 anos de idade, desempregado e será presente hoje a primeiro interrogatório judicial à autoridade Judiciária, para aplicação de medida de coação”, acrescenta a nota enviada às redações.

