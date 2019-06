Ameaça de bomba. Avião da Air India aterra de emergência em Londres

(Artigo em atualização)

Um avião foi obrigado a aterrar de emergência esta quinta-feira no aeroporto de Stansted, em Londres, devido a uma ameaça de bomba.

O voo da Air India partiu da cidade indiana de Mumbai em direção a Newark, nos Estados Unidos, e foi a própria companhia que deu a explicação da aterragem de emergência via rede social Twitter, avança a Reuters. Segundo a BBC, o tweet foi depois apagado da rede social, chamando depois ao ocorrido uma “ameaça de segurança”. A companhia promete atualizar as informações.

A aeronave, um Boeing 777-337 , foi escoltada por um avião da Força Aérea. Do aeroporto de Stansted houve entretanto a informação de que a pista foi reaberta depois da aterragem “preventiva”. Também no Twitter, o aeroporto pede desculpa pela interrupção e agradece a “paciência”.

