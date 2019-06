Angela Merkel volta a ter tremores em público

No espaço de uma semana, é a segunda vez que Angela Merkel tem tremores publicamente. Desta feita, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, em Berlim. As imagens televisivas mostram a chanceler a tremer e, logo de seguida, a segurar o próprio braço, numa tentativa de auto-controlo.

Angela Merkel já tinha sido vista publicamente com tremores, a 18 de Junho, durante uma visita à Ucrânia. Na altura, a chanceler disse que estava desidratada e que ficou melhor depois de beber água. Agora, no entanto, foi-lhe oferecido um copo de água durante a cerimónia, mas Merkel recusou, de acordo com o Guardian.

Apesar disso, a agenda da chanceler mantém-se, de acordo o porta-voz de Angela Merkel, Steffen Seibert, citado pela imprensa alemã. A chefe do governo alemão, que tem 64 anos, vai viajar para o Japão, onde se realiza a cimeira do G20. “Tudo vai decorrer como planeado”, porque “a chanceler está bem”, assegurou o porta-voz.

Um fotógrafo da agência de notícias alemã, citado pelo Guardian, disse que Angela Merkel, parecia estar melhor quando saiu da conferência de imprensa, que marcou a mudança de cadeiras na Justiça. A ministra Katarina Barley, que está de partida para o Parlamento Europeu, é substituída por Christine Lambrecht, que tomou posse esta quinta-feira.

