A terceira temporada ainda não começou, mas já se sabe que “Casa de Papel” vai ter uma quarta temporada

A terceira temporada ainda não estreou — começa a 19 de julho –, mas os fãs da “Casa de Papel” já têm uma garantia: a série espanhola da Netflix vai contar com uma quarta temporada. O anúncio foi feito pelo próprio criador da série, Álex Pina, durante a sessão apresentação dos próximos episódios, em Espanha, e por Diego Ávalos, diretor de conteúdo original da plataforma de streaming, segundo o El Periódico.

Ainda não foram revelados mais detalhes sobre esta quarta temporada, uma vez que a próxima ainda vai estrear, mas já terão sido gravados alguns episódios em maio.

A série espanhola tornou-se um sucesso em todo o mundo e bateu recordes de espectadores de uma série falada em outra língua que não a inglesa. Foi a primeira a ser transmitida em exclusivo pela Netflix, depois de adquirir os direitos do canal espanhol Antena 3.

Na altura em que a Netflix divulgou o trailer da terceira temporada da “Casa de Papel”, o vídeo começava com a fuga do Professor que, depois de ter fugido com mil milhões de euros, recebe um telefone a informá-lo de que um dos membros do seu grupo foi capturado. “A única maneira de resgatá-lo e proteger o esconderijo dos outros é reunir todos para realizar um novo assalto, o maior roubo alguma vez pensado”, resumiu a Netflix, que tinha prometido “novos golpes” por altura do anúncio da nova temporada, em abril do ano passado.

