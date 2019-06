Ex-secretário de Estado Carlos Oliveira nomeado conselheiro do Conselho Europeu de Inovação

O ex-secretário de Estado Carlos Oliveira foi nesta quinta-feira nomeado pela Comissão Europeia como conselheiro do Conselho Europeu de Inovação (EIC na sigla em inglês), sendo o único português de um grupo de 22 peritos.

O ex-secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação já tinha sido nomeado em 2017 para o Grupo de Alto Nível da Comissão Europeia, que viria a transformar-se no atual EIC.

O objetivo do Conselho Consultivo é garantir que o EIC esteja centrado na inovação e responda às necessidades reais dos empreendedores, para que estes tenham um acesso rápido e ágil aos ecossistemas europeus de inovação.

“É um prazer e uma enorme responsabilidade fazer parte do Conselho Consultivo do Conselho Europeu de Inovação e participar na definição do futuro da inovação na Europa. Acredito que a inovação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da Europa e espero que este organismo possa contribuir para uma mudança no ecossistema empreendedor e inovador e que permita à Europa voltar a assumir a liderança mundial no que diz respeito à inovação”, afirma Carlos Oliveira, citado num comunicado da sua assessoria.

Uma das primeiras tarefas deste Conselho Consultivo passa por supervisionar e liderar a estratégia de implementação do programa de financiamento atual do EIC, orçado em dois mil milhões de euros, para o período 2019-2020.

Outra das missões será aconselhar sobre o próximo programa de financiamento para a inovação do EIC, que será executado a partir de 2021 e cujo orçamento proposto é de 10 mil milhões de Euros.

