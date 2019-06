Explosão de botija de gás faz um ferido grave no Seixal

Uma pessoa ficou esta quinta-feira ferida com gravidade na sequência da explosão de uma botija de gás num anexo de uma habitação em Amora, concelho do Seixal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS de Setúbal adiantou que na explosão uma pessoa ficou ferida com gravidade, com queimaduras de primeiro e segundo graus, tendo sido transportada ao Hospital de S. José, em Lisboa.

O alerta para a explosão foi dado às 7h21, encontrando-se no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

