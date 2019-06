Fotogaleria de bastidores. O nascimento da Rádio Observador

Às 6h57 desta quinta-feira foram abertos os microfones da Rádio Observador pela primeira vez. Será sempre assim, todos os dias, 24 horas por dia.

O dia, no entanto, começou duas horas antes, às 5h00, com a preparação dos noticiários e alinhamentos. A “Manhãs 360”, que é uma das nossas grandes apostas, vai estar no ar entre as 7h e as 11h, de segunda-feira a sexta-feira, e vai ter muitas vozes em antena. Nessas quatro horas, estão no estúdio, em permanência, quatro pessoas: a Maria João Simões, a Carla Jorge de Carvalho, o Paulo Ferreira e a Judite França.

Toda a equipa do Observador acompanhou em permanência este arranque da rádio e fizemos questão que os leitores (e agora, ouvintes) estivessem também connosco e, por isso, transmitimos em direto para o site e para o Facebook as primeiras quatro horas da Rádio Observador para que não perdesse nada. Também por querermos que saiba tudo o que se passa do outro lado do microfone é que preparámos esta fotogaleria com todos os bastidores das primeiras horas da rádio.

