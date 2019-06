Governo aprova plano para a CP com investimento de 45 milhões e contratação de 187 trabalhadores

O Governo aprovou esta quinta-feira um novo plano estratégico para a CP que prevê o reforço do investimento e mais contratações. O plano prevê investimento adicional de 45 milhões de euros e mais 187 contratações, dos quais 67 para a Emef, empresa de manutenção ferroviária.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dará mais detalhes sobre este plano no briefing do Conselho de Ministros. Uma das medidas previstas, e divulgada já pelo jornal Público, é a reabertura das oficinas de Guifões no Porto para aumentar a capacidade de recuperação de material circulante que atualmente não está em operação, incluindo automotoras, locomotivas e até comboios usados nos serviços suburbanos.

O objetivo a prazo será substituir o material que está a ser alugado à espanhola Renfe e que tem tido um custo relevante para a empresa. A CP lançou no início do ano um concurso para a compra de comboios novos para o serviço regional, mas estas unidades ainda vão demorar alguns anos a chegar.

O novo plano é anunciado já no arranque do verão, um período tradicionalmente de grande procura e que registou no ano passado vários problemas por falta de capacidade de resposta da operadora ferroviária.

