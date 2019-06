Jovem desaparecido após cair ao rio Tejo junto à discoteca Urban Beach

Um jovem está desaparecido depois de cair ao rio Tejo, junto à discoteca Urban Beach, em Lisboa, esta madrugada de quinta-feira, confirmou o Observador junto do porta-voz da Marinha, o comandante Fernando Fonseca. O alerta foi dado por uma pessoa que se encontrava no local e que, cerca das 5h00 da manhã, “diz ter visto um jovem, por volta dos 20 anos, dentro de água“, a montante da discoteca.

[A testemunha] disse que foram lançados à água alguns objetos flutuantes para que ele tentasse agarrar, mas o jovem não terá reagido. O homem terá afundado“, revelou o comandante Fernando Fonseca.

Não foi possível identificar o jovem desaparecido, para já, e não foi ainda feita participação do seu desaparecimento, por ninguém. A testemunha não terá percebido se o jovem estava consciente. “Apenas diz que não terá reagido”, explica a mesma fonte. A Polícia Marítima está a investigar o alegado desaparecimento. Após o alerta, a Capitania do Porto de Lisboa enviou para o local uma embarcação de salva-vidas, uma embarcação da Polícia Marítima e uma patrulha por terra.

Não avistaram nada. Identificaram a testemunha que, entretanto, foi chamada a prestar declarações, no âmbito do processo de investigação criminal que foi instaurado”, disse o comandante.

Para o local, foram ainda mobilizados meios da PSP, uma equipa do INEM, uma equipa do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa e ainda uma equipa de mergulho. Estes meios foram desmobilizados por volta das 8h30, após não o jovem não ter sido encontrado. “Mantém-se na água buscas através das embarcações e, por terra, com buscas da Polícia Marítima“, disse ainda o porta-voz.

Em fevereiro de 2013, João Medeiros, um jovem açoriano de 24 anos, desapareceu depois de ter saído sozinho da discoteca Urban Beach, por volta das 4h00 da madrugada. Na altura, foram realizadas buscas no rio Tejo, mas o corpo nunca foi encontrado. Uma das teses do desaparecimento seria a de que João Medeiros teria sido assaltado e assassinado por elementos de extrema-direita — foi, aliás, esta versão que o antigo dirigente da Frente Nacional, Mário Machado, apresentou numa carta que escreveu à Procuradoria-Geral da República, onde revelava a sua versão dos factos. João Medeiros nunca foi encontrado e o mistério ficou por resolver. O jovem consta na lista de desaparecidos da Polícia Judiciária, que investigou o desaparecimento.

