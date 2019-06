Lisboa. Campolide autoriza condutores a estacionar carros no passeio

A Junta de Freguesia de Campolide está a permitir temporariamente o estacionamento de carros em passeios. A informação foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias. Entretanto, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) explicou ao Observador que a situação ficará resolvida nos próximos meses.

Há marcação no chão para que metade dos veículos ocupe a estrada e a outra metade fique em cima do passeio. Como é possível ver nas fotografias, em algumas ruas os carros ficam bastante próximos das residências. Pilares no passeio impedem que os carros ocupem ainda mais espaço do passeio.

Fonte do Gabinete do Presidente da Câmara de Lisboa explica ao Observador que a “situação é temporária” e que ficará resolvida “nos próximos meses”. A Câmara está a criar um parque de estacionamento em Campolide “exclusivo para residentes” e, enquanto não está pronto, o estacionamento nestes passeios é autorizado. “Foi a solução encontrada”, refere a CML.

A Junta de Freguesia de Campolide está ainda a fazer obras para “requalificar” e “em alguns casos aumentar” os passeios da zona. A mesma fonte camarária explica que a situação do estacionamento era mais grave anteriormente, porque “os passeios eram ocupados (pelos carros) na totalidade”.

Questionado sobre as dificuldades que estes estacionamentos podem causar a pessoas com mobilidade reduzida, já que pelas fotos parece impossível que uma cadeira de rodas, por exemplo, consiga passar, a fonte da CML explica ao Observador que a EMEL tomou as devidas precauções: “As medições foram feitas para permitir a passagem de cadeiras de rodas”, explica.

