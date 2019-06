Pagamentos com o telemóvel já chegaram aos combustíveis

A Prio vai passar a permitir aos clientes o pagamento do combustível abastecido através do smartphone, ou seja, sem precisarem de se dirigir à caixa. A empresa de combustíveis portuguesa apresentou esta quinta-feira a aplicação que vai estar pronta a utilizar numa fase inicial em cerca de 21 postos da rede própria da marca.

Esta app, anuncia a Prio em comunicado, vai permitir que o utilizador escolha o produto que quer, abastecendo e fazendo o pagamento de seguida. A aplicação também permite que o cliente tenha “uma maior noção de consumo e gasto em combustível”, uma vez que vai poder monitorizar todas as compras que fez através da PRIO.GO.

Esta app permite reduzir o tempo de espera, melhorar a experiência, facilitar o abastecimento e simplificar a vida aos utilizadores. É mais um passo na nossa estratégia de digitalização, permitindo-nos posicionar a Prio como uma empresa de energias do futuro para a mobilidade”, sublinhou Pedro Morais Leitão, presidente executivo da Prio, citado em comunicado.

Para poderem aceder à PRIO.GO, os utilizadores têm de fazer download da app para IOS e Android e registarem-se, introduzindo dados como o NIF, a matrícula e o método de pagamento que querem utilizar (cartão de crédito ou MB Way). Deverão também ter a geolocalização do telemóvel ativa e estar próximos do ponto de abastecimento aderente que pretendem utilizar. Depois de selecionar o local, o utilizador escolhe a bomba de abastecimento, o tipo de combustível que pretende e a quantidade. No final, recebem a fatura no email.

Apesar de nesta fase inicial a Prio contar com 21 postos com esta funcionalidade, a empresa assegura que até ao final do ano vai triplicar este número, alargando-o a mais 40. Além de poderem encher o depósito do carro, os clientes vão poder também consultar informação sobre todos os postos da Prio e filtrar a sua pesquisa “por tipo de combustível, disponibilidade de carregadores elétricos ou até mesmo serviços e horários”, refere a nota enviada. Se houver um sistema GPS integrado, é possível também planear a viagem do local atual até qualquer um dos postos.

Segundo Miguel Moreira, chefe digital da empresa, a app “marca a entrada da Prio na era dos Digital Payments, sendo esta uma tendência mundial”. A plataforma foi desenvolvida numa colaboração com a Bliss Applications, a Easypay e a Gasdata.

Os postos aderentes nesta fase inicial são os seguintes: Maia (Pedrouços e Via Diagonal, Póvoa de Varzim, Vagos, Damaia, Faro (Aeroporto), A16 Norte (Mira/Sintra), A16 Sul (Sintra/Mira), Avenida de Roma (Alvalade), Arroja, A16 Nascente (Sul-Norte), A16 Poente (Norte-Sul), Alta de Lisboa, Norauto-Matosinhos, Oeiras, Algés, Amora, Montijo, Vialonga e A25 (Praias/Aveiro e Aveiro/Praias).

