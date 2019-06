Prédio Coutinho: “Se cortarem a luz, deve haver aqui uma vela em casa”

VianaPolis ameaçou mas os nove moradores não cederam. A empresa entregou esta quinta-feira à tarde uma carta aos residentes que ainda habitam o Prédio Coutinho, em Viana do Castelo em que avisava que se até às 16h00 desta quinta-feira não saíssem, apresentaria uma queixa-crime. E eles não saíram, conforme o Observador assistiu no local. E a empresa apresentou mesmo queixa-crime, confirmou Magalhães Sant’Ana. Estão “serenos” disse o advogado aos jornalistas presentes à porta do polémico edifício que irá ser demolido para dar lugar ao mercado municipal.

“Acabou de entrar no Ministério Público uma queixa-crime de ocupação ilegal. Temos aqui uma situação de desobediência a uma ordem judicial”, avançou José Maria Costa, presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

José Maria Costa, que respondia, na reunião quinzenal do executivo municipal, a uma questão colocada pelos vereadores do PSD, frisou que os “moradores incorrem numa pena pecuniária ou pena de prisão até um ano”.

“Temos de repor a legalidade, porque há uma decisão do tribunal que não está a ser cumprida”, afirmou o autarca socialista, citado pela agência Lusa.

Cerca das 15h00, funcionários da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da sociedade que gere o programa Polis, entraram nos dois blocos do edifício Jardim, acompanhados pelo advogado dos moradores, para “notificar os moradores de que a VianaPolis deliberou agir judicialmente contra eles por não terem procedido voluntariamente conforme o ordenado pelo tribunal”.

As janelas abrem e fecham e de vez em quando vêm à janela os moradores. Em seis fações, estão sem gás desde terça-feira à noite e sem água desde segunda-feira. Nesta quinta-feira ficaram sem comida — a polícia está a impedir os familiares de lhes levarem comida — e há risco de a eletricidade poder ser também cortada.

No perímetro do edifício, circulam agentes da PSP e de segurança privada em permanência. Garantem que não entra ninguém e que, quem sai, já não volta a entrar. O único inquilino que tem passeado no largo João Tomás da Costa é a cadela da dona Maria José, sem a dona e com a ajuda de voluntários do lado de cá, o de fora.

Espera-se esta quinta-feira uma resposta quanto à providência cautelar interposta no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (TAFB), na segunda-feira, pelos moradores, com o intuito de reverter as expropriações desejadas pela VianaPolis. O advogado Magalhães Sant’Ana, em declarações ao Observador, fez saber que espera ter uma resposta até ao final do dia e espera que seja favorável, “apesar de não fazer futurologia”.

No entanto, a empresa que está a gerir o projeto, a VianaPolis, diz que não acredita que surta efeito, uma vez que uma outra providência cautelar interposta no mesmo tribunal em março de 2018 — estava a data final de despejo marcada para abril desse ano — também não resultou numa vitória para os moradores. Teve, no entanto, um bónus: o prazo para a saída dos habitantes do edifício Jardim foi alargado até ao dia 24 de junho deste ano.

O braço de ferro entre moradores, defendidos por Magalhães Sant’Ana, e a sociedade VianaPolis mantém-se, portanto. O advogado dos moradores disse esta terça-feira que vai responsabilizar criminalmente a VianaPolis por qualquer dano que ocorra na sequência do “sequestro” de que têm sido alvo os moradores, na sua maioria idosos, sem terem água nem gás em casa.

No apartamento central do 5º andar, a revolta é dos Agostinhos

Agostinho Correia, o filho, de 50 anos, tem o mesmo nome do pai, de 89. Vivem no 5º andar do prédio Coutinho e lá têm estado, em permanência, desde que lhes foi retirada a possibilidade de saírem. Ou melhor: de voltarem a entrar, assim que saírem.

“O maior problema é resistir sem água. Se as pessoas precisarem de usar a casa de banho, os resíduos ficam lá. Tomar banho não podemos porque a água não sai do cano.”, conta em declarações ao Observador. E se cortarem a luz? “Deve sempre haver aqui uma vela em casa”, disse numa conversa gravada pelo telefone com a rádio Observador. Sair é que está fora de questão, pelo menos “até não ser mais viável”, pondera.

Agostinho Correia, um dos moradores que ainda está no prédio Coutinho

Os dois Agostinhos fazem parte dos moradores que chegaram a fazer subir comida através de uma corda, muito embora na maioria das vezes lhes fosse entregue à porta por familiares, sem qualquer inconveniente.

Agostinho, o filho, não vivia na casa mas juntou-se ao pai durante estes dias e agora também está “retido”. Com a mãe internada com um problema agudo nos rins, tem pena de não poder estar com ela desde domingo. “Estou na iminência de estar aqui e receber uma má notícia. O meu pai também se sente em baixo porque gostaria de estar ao lado da esposa e não pode”.

Mesmo assim preferem não sair. “Sair é dar um trunfo àqueles senhores porque o que eles querem é que as pessoas saiam, para que eles impeçam a sua permanência cá.” Insiste que a saída não está dependente de dinheiro, mas salvaguarda que, “em último caso, a VianaPolis tem de pagar o valor justo pelo apartamento”.

Saindo, Agostinhos, pai e filho, aceitariam 230 mil euros de indemnização, a proposta de VianaPolis. Mas, para a família, não chega. “Eu não considero esse valor justo. Esse valor não me chega para, na mesma rua, comprar um dos apartamentos que estão à venda”.

Agostinho Correia, um dos moradores que ainda está no prédio Coutinho

A acrescentar a isto, e à “vista inigualável do apartamento”, Agostinho denota que não sente da parte da VianaPolis abertura para negociar valores. No entanto, VianaPolis já esclareceu que tem “total disponibilidade para alcançar um acordo que garanta a desocupação das fracções do Edifício Jardim de forma pacífica, ordeira e digna”.

O mercado que foi destruído para dar lugar ao prédio Coutinho, para que este agora dê lugar a novo mercado

O braço de ferro entre moradores e a sociedade VianaPolis não é de agora. A história é complexa e remonta há praticamente 20 anos.

Em 1975, um edifício com 13 andares destoava da malha da cidade. Tinha uma altura desproporcional à paisagem, toda ela construída com edifícios de dimensões que rondam os três ou quatro andares.

Estávamos no ano 2000 quando se começou a falar de demolição do edifício Jardim. Era presidente de Viana do Castelo o socialista Defensor Moura e Secretário de Estado do Ambiente o ex primeiro-ministro José Sócrates. Por esta altura surgia em Portugal o Programa Polis — Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades. Destacado para várias cidades no país, promovia intervenções nas vertentes urbanística e ambiental, por forma a aumentar a sua atratividade. O estado contribuía com 40% do capital e as autarquias com outros 60%.

Aí nasceu o VianaPolis. Pensado para intervir nas áreas do parque da cidade, na frente ribeirinha e no centro histórico, tinha como objetivo para esta última zona “eliminar as intrusões visuais e as discrepâncias volumétricas, por forma a repor na sua heterogeneidade, o equilíbrio da morfologia do centro histórico, em ordem à criação de condições para a sua classificação como património mundial”. Não se falava diretamente do prédio Coutinho.

Em 2003 o interesse na demolição do imóvel aumentou por causa da demolição do Mercado Municipal da cidade, localizado a menos de 100 metros. Justificou-se ainda mais desde uma declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, no âmbito de requalificação urbana. O objetivo era construir o novo mercado no local onde esta quinta-feira (ainda) se encontra o edifício Jardim, que se tornou conhecido como prédio Coutinho.

Começaram, logo então, as primeiras expropriações, com alguns moradores a aceitarem sair e a negociarem indemnizações, num processo feito caso a caso. O edifício Jardim contém 105 facções e chegou a ter 300 habitantes.

Antes de ser construído, em 75, estava no local o primeiro Mercado Municipal de Viana do Castelo, que funcionou entre 1892 e 1965, antes de, em 1972, o lote do terreno ter sido posto em hasta pública e arrematado por 7.510 contos. Mais tarde viria a ser o prédio do Coutinho, que herdou o apelido do construtor Fernando e que agora é conhecido por muitos como o “mamarracho” da cidade.

Texto de Joana Ascensão (em Viana do Castelo).

