Trânsito condicionado na Ponte Vasco da Gama após acidente. Há seis feridos

Uma colisão entre cinco veículos na Ponte Vasco da Gama, em Alcochete, provocou seis feridos, na manhã desta quinta-feira, levando ao corte do trânsito durante algum tempo.

Contactada pelo observador, a LusoPonte adiantou entretanto que a situação está controlada e que apenas falta escoar os carros que estiveram parados para que a circulação volte à normalidade.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse ao jornal Notícias ao Minuto que três das vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria com ferimentos ligeiros. As outras foram assistidas no local.

O acidente aconteceu no sentido Sul-Norte.

No local estiveram 15 elementos e sete veículos dos Bombeiros de Alcochete, GNR e Lusoponte. O alerta foi dado às 8h13.

