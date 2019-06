Três detidos por furtos em bagagens no aeroporto de Lisboa

Três homens entre os 42 e os 46 anos foram detidos em flagrante no aeroporto de Lisboa por furto em malas de passageiros e de artigos em lojas naquela zona aeroportuária. Segundo o comunicado da PSP, desta quinta-feira, são suspeitos de, pelo menos, cinco outros crimes cujo valor no total ronda os 12 300 euros.

Os suspeitos já andavam a ser vigiados, depois de queixas chegadas às autoridades, e acabaram por ser apanhados em flagrante na última terça-feira com 11 chocolates, 8 copos e uma “coluna Bluetooth”, objetos estes avaliados em 144, 34 euros. Os mesmos suspeitos “estão indiciados em outros cinco furtos ocorridos no presente mês de junho nas gares do aeroporto e cujos artigos perfazem o valor de 12.365,24 euros”, lê-se no comunicado.

Os detidos não têm antecedentes criminais em Portugal, foram presentes ao juiz e libertados. Foram proibidos, no entanto, de contactar entre si e de frequentar o aeroporto Humberto Delgado.

