Vários países da Europa já registaram as temperaturas mais altas de sempre. E ainda vai ficar mais calor

A onda de calor continua “estacionada” na Europa e as altas temperaturas parecem não arredar o pé. Antes pelo contrário, o calor está cada vez mais intenso em vários países. Até Portugal — que até esta quarta-feira parecia estar a passar despercebido pela massa de ar quente do Saara – já vê os termómetros subir.

As previsões dos últimos dias têm apontado para temperaturas recorde em vários países europeus. Mas será que isso é mesmo possível? Sim, e já está a acontecer.

Na quarta-feira, foram registados 38.6ºC em Brademburgo, na Alemanha — a temperatura mais alta de sempre em junho naquele país. No mesmo dia, Polónia e República Checa também se superaram: as temperaturas ultrapassaram os 38ºC em ambos os países. Até nos Alpes as temperaturas chegaram aos 30ºC em certas zonas, noticia a BBC.

????Record breaking #heatwave in Europe

????Yesterday-Germany 38.6C, Poland 38.2C & Czech Republic 38.9C broke their all time June records

????Today France likely to break their June record, 41.5C & possibly all time record 44.1C tomorrow!

????This hot air arrives in UK Sat forecast 34C pic.twitter.com/1nlHRAwdwI — Laura Tobin (@Lauratobin1) June 27, 2019

Na manhã desta quinta-feira, Paris já regista 24ºC. E a França vai muito provavelmente ultrapassar os 40ºC até ao fim da semana. O site de meteorologia Accuweather prevê para esta quinta-feira máximas de 39ºC em Madrid, 36ºC para Roma e 34ºC para Genebra. E o calor continua também a norte. Em Oslo, na Noruega, vão estar 26ºC no sábado. E os habitantes de Copenhaga, na Dinamarca, podem contar com um domingo com 27ºC.

Em Portugal, a chuva já deu tréguas e o céu abriu-se, mas Lisboa não deve ir além dos 24ºC esta quinta-feira.

Para sexta-feira, o mesmo site prevê 40ºC em Madrid e o Reino Unido — que está a contas com chuvas torrenciais — pode chegar aos 30ºC no sábado.

Até ao fim da semana, o calor vai continuar a aumentar. As autoridades de vários países já emitiram alertas para os perigos das altas temperaturas. Aconselham a população das cidades mais afetadas a ficar em casa com as janelas fechadas e a beber muita água. Na zona de Paris, várias escolas foram encerradas na quarta-feira e a medida mantém-se durante esta quinta-feira. Certos veículos foram também proibidos de circular, para evitar o aumento da poluição durante esta onda de calor.

Heat continues to build across western Europe.

Not only will some national June temperature records be broken, but we could now see some all-time records smashed too! #heatwave Matt pic.twitter.com/6CrQNYeUA2 — BBC Weather (@bbcweather) June 26, 2019

As temperaturas só devem começar a diminuir no início da próxima semana. Mas, por enquanto, algumas cidades — pouco habituadas a altas temperaturas — estão a aproveitar o calor como se vê nesta fotogaleria.

