Ameaça de bomba em voo da Air France na Argentina

Foi registada uma ameaça de bomba num voo da Air France, que se preparava para descolar do aeroporto de Ezeiza, na Argentina. A ameaça foi feita por um passageiro a bordo, que terá gritado que tinha uma bomba.

De acordo com a imprensa argentina, foram ativados os protocolos de segurança para uma situação deste tipo.

O jornal argentino Diario 26 acrescenta ainda que, de acordo com aquilo que lhe adiantaram fontes próximas do incidente, a pessoa que fez a ameaça de bomba é um cidadão francês com “esquizofrenia”. A ameaça foi feita quando o passageiro em questão estava na manga de acesso ao avião.

O mesmo jornal adianta que, depois de ter sido neutralizado pela polícia aeroportuária, o passageiro que terá feito a ameaça de bomba foi levado ao posto de saúde do aeroporto de Ezeiza.

Continuar a ler